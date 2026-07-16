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Политика

Дипломат заявил о желании Европы разгромить Россию

Постпред России при ОБСЕ Полянский: Европа делает ставку на военный разгром РФ
Global Look Press

Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что Европа рассчитывает на военный разгром РФ и ее исчезновение как государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Ставка делается на то, чтобы руками украинцев измотать и ослабить нашу страну, дотянуть до момента, когда Европа нарастит достаточные «военные мускулы», и затем добиться военного разгрома России и ее исчезновения как государства», — сказал Полянский на заседании постоянного совета этой ОБСЕ.

Он отметил, что данное утверждеие не является домыслом, а представляет собой суть многочисленных публичных заявлений европейских политиков. По мнению дипломата, Европа дала понять, что даже если все украинские мужчины будут угнаны на убой на фронт, ее это устроит.

16 июля агентство «РБК-Украина» опубликовало статью министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, в которой говорится, что у Европы на переговорах с Россией должны быть «собственные стратегические цели» и четкие принципы, которые не позволят «сыграть на руку» Москве. По его словам, Европе не следует признавать изменение границ Украины, и Евросоюз не может согласиться «ни на одну уступку», которая подрывает суверенитет страны.

Ранее в Италии призвали Евросоюз к переговорам с Россией.

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