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Политика

В США раскритиковали попытки Запада ослабить Россию

AC: попытки Запада ослабить Россию приводят лишь к противоположному результату
Владимир Вятки/РИА Новости

Попытки стран Запада ослабить Россию приводят к прямо противоположному результату. Об этом пишет американская газета The American Conservative.

Автор статьи отмечает, что стратегические планировщики и аналитики в Вашингтоне работают над планом по «ослаблению России», но их усилия пока приводят к обратному эффекту. По словам журналиста, Российская Федерация стала более адаптивной, технологически развитой, готовой к новым войнам.

При этом за подобные «планы» Запада расплачиваются украинцы, продолжил автор.

В июне заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в интервью «Газете.Ru», что Европа стремится к прекращению огня на Украине с целью перевооружить ВСУ и ослабить позиции России в зоне СВО и за столом переговоров по урегулированию конфликта.

В мае премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выбранная западными странами стратегия по ослаблению России через поддержку Украины не работает.

Ранее Полянский заявил о желании Европы разгромить Россию.

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