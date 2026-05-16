Выбранная западными странами стратегия по ослаблению России через поддержку Украины не работает. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время дискуссии со словацкими студентами, видеозапись которой размещена на его официальной странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Стратегия, которую Запад поддерживает, что поддержка этого военного конфликта должна послужить для ослабления России, не работает», — сказал он.

Также Фицо заявил, что Европейский союз должен вести диалог с Россией. По его мнению, этот диалог очень важен, и благодаря ему он первым в Евросоюзе узнал о готовящемся перемирии между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что считает иллюзией представления некоторых европейских политиков о том, что российско-украинский конфликт может быть урегулирован только военным путем.

До этого премьер-министр Словакии выразил мнение, что конфликт на Украине близится к концу.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с ЕС, но не будет бегать и умолять.