Член Европейского парламента (ЕП) Ева Зайончковская-Герник, попавшая в базу украинского сайта «Миротворец», официально потребовала остановить процесс ускоренного принятия Киева в Европейский союз (ЕС). Депутат опубликовала соответствующий пост на своей странице в социальной сети X.

Законодатель обратила внимание, что ранее в базу «Миротворца» попали и некоторые из ее коллег.

«Это гангстеризм и подлость по отношению к дипломатам ЕС», — подчеркнула Зайончковская-Герник.

Она добавила, что Украина принимает решения, враждебные по отношению к Польше. Парламентарий заявила, что ожидает реакции председателя ЕП Роберты Метсолы на действия Киева, поскольку жизнь и безопасность членов парламента оказались под угрозой.

Зайончковская-Герник, представляющая Польшу в ЕП, попала в базу «Миротворца» после того, как публично разорвала на части флаг Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России). Это произошло 8 июля в ходе дебатов по Украине. Тогда же депутат отметила, что украинский лидер Владимир Зеленский заслуживает порицания в связи с героизацией нацизма в его стране.

Ранее члены Европарламента осудили Украину за героизацию УПА.