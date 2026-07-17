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Политика

В США раскрыли отношение Меркель к попытке переизбрания Трампа в 2020 году

Разведка США считает, что Меркель была против переизбрания Трампа из-за ссоры
Jonathan Ernst/Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была против переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов в 2020 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад американской разведки, посвященный внешним угрозам для федеральных выборов в США.

«Меркель почти что точно предпочитала, чтобы [действующий на тот момент] президент США не победил при переизбрании», — говорится в документе.

В нем уточняется, что экс-глава немецкого правительства занимала такую позицию из-за личного конфликта с Трампом.

По данным разведки, другие иностранные политики также имели предпочтения по исходу выборов 2020 года. На тех выборах Дональд Трамп потерпел поражение, уступив кресло главы государства Джо Байдену.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах. Как он отметил, все расследования в конгрессе США «привели к нулю». В то же время российский лидер обратил внимание, что политические элиты Европы напрямую вмешивались в американские выборы, делая это «совершенно очевидно и неприкрыто».

Ранее Трамп обвинил разведку США в сокрытии информации об иностранном вмешательстве в выборы.

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