Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

США пресекли попытку двух кораблей нарушить морскую блокаду Ирана

CENTCOM: США развернули два судна за попытку нарушить морскую блокаду Ирана
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Военные США развернули два коммерческих судна, которые пытались нарушить морскую блокаду Ирана. Об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил (ВС) (CENTCOM) в социальной сети X.

«С начала возобновления морской блокады иранских портов 17 часов назад ВС США перенаправили два коммерческих судна, пытавшихся ее нарушить», — говорится в сообщении.

Накануне американская авиация нанесла в Персидском заливе удар по судну, которое следовало в иранский порт. Военные обнаружили идущий к берегам острова Харк танкер Belma под флагом Кюрасао. После того как судно проигнорировало многочисленные предупреждения, американский самолет выпустил ракеты Hellfire по его дымовой трубе.

14 июля CENTCOM сообщил, что американские силы возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их. В командовании добавили, что более 20 кораблей американские ВМС и сотни военных самолетов задействованы на Ближнем Востоке.

Ранее Иран обвинил США в «уничтожении» меморандума о взаимопонимании.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!