Парламент Израиля распустят к октябрьским выборам

Кнессет (парламент Израиля) утвердил рано утром закон о финансировании политических партий, который включает положение об официальном роспуске однопалатного парламента в преддверии срочных парламентских выборов 27 октября. Об этом сообщает Ynet.

Законопроект поддержали 62 из 120 депутатов. При этом возражающих или воздержавшихся парламентариев не было.

С 17 июля кнессет уходит на каникулы и официально соберется после присяги следующего состава парламента, который определится в ходе выборов.

В апреле в ряде городов Израиля прошли акции протеста против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Уточняется, что порядка 250 человек прошли маршем от здания венгерского посольства к площади перед театром «Хабима» в центре города. Там состоялся основной антиправительственный митинг, в нем приняли участие около двух тысяч демонстрантов. Также акции протеста затронули и другие города, в том числе Беэр-Шеву, Хайфу и Иерусалим.

Ранее Нетаньяху высказался об отношениях США и Израиля.