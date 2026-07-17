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Политика

Парламент Израиля распустят к октябрьским выборам

Ynet: кнессет принял закон, предусматривающий роспуск парламента к выборам 27 октября
Mini Onion/Shutterstock/FOTODOM

Кнессет (парламент Израиля) утвердил рано утром закон о финансировании политических партий, который включает положение об официальном роспуске однопалатного парламента в преддверии срочных парламентских выборов 27 октября. Об этом сообщает Ynet.

Законопроект поддержали 62 из 120 депутатов. При этом возражающих или воздержавшихся парламентариев не было.

С 17 июля кнессет уходит на каникулы и официально соберется после присяги следующего состава парламента, который определится в ходе выборов.

В апреле в ряде городов Израиля прошли акции протеста против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Уточняется, что порядка 250 человек прошли маршем от здания венгерского посольства к площади перед театром «Хабима» в центре города. Там состоялся основной антиправительственный митинг, в нем приняли участие около двух тысяч демонстрантов. Также акции протеста затронули и другие города, в том числе Беэр-Шеву, Хайфу и Иерусалим.

Ранее Нетаньяху высказался об отношениях США и Израиля.

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