СМИ рассказали о просьбе Ирана к хуситам

Иран попросил йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситов) подготовиться к перекрытию Красного моря, если США атакуют объекты энергетической инфраструктуры страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, близкого к йеменским повстанцам, хуситы уже разместили ракеты и дроны в районе Баб-эль-Мандебского пролива, а также ждут приказа на атаку коммерческих кораблей.

В случае если Красное море перекроют для судоходства, то это может стать новым ударом по мировому рынку нефти, говорится в публикации. На данный момент через него проходит порядка 7% мировых поставок энергоносителей.

Другой источник агентства добавил, что правительство Саудовской Аравии серьезно относится к угрозам Исламской Республики, а также считает, что хуситы тесно сотрудничают с Ираном.

Накануне сообщалось, что йеменские хуситы намерены заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, действуя в интересах Ирана.

Ранее страны Персидского залива воспротивились введению сбора за проход через Ормуз.