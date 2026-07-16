СМИ сообщили о планах хуситов перекрыть еще один пролив в интересах Ирана

Йеменские хуситы намерены заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, действуя в интересах Ирана. Об этом пишет The Telegraph.

Согласно материалу издания, этот шаг будет аналогичен стратегии Ирана в Ормузском проливе и может серьезно нарушить мировую торговлю, вынуждая суда менять маршруты и обходить Африку. The Telegraph отмечает, что существует множество свидетельств сотрудничества хуситов с сомалийской группировкой «Аш-Шабаб», нацеленного на установление полного контроля над проливом Баб-эль-Мандеб и его перекрытие, когда Иран примет соответствующее решение.

Оба пролива — и Ормузский, и Баб-эль-Мандеб — критически важны для глобальных поставок энергоносителей. Через Баб-эль-Мандеб проходит примерно 10–12% мировых морских грузоперевозок, включая маршруты к Суэцкому каналу.

14 июля телекомпания Al Jazeera сообщила о фиксации в Ормузском проливе наименьшей активности судоходства за весь период действия соглашения между США и Ираном, которое они заключили в июне. По данным отслеживающей морские грузоперевозки интернет-платформы Marine Traffic, в течение дня через Ормузский пролив проследовали один нефтяной танкер и три контейнеровоза.

Ранее страны Персидского залива воспротивились введению сбора за проход через Ормуз.