Захарова обвинила Европу в игнорировании гарантий безопасности для РФ

Захарова: Запад говорит о гарантиях для Киева, забывая о безопасности РФ

Европа говорит о гарантиях безопасности для Украины, но не предлагает Москве каких-либо гарантий для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Захарова напомнила, что в 2021 году Москва предлагала странам Запада сформулировать общие гарантии безопасности. Однако четкого ответа на предложения России так и не последовало.

До этого Захарова указала, что западная «коалиция желающих» по Украине по степени «озверения» и «расчеловечивания» напоминает Содом и Гоморру. По мнению дипломата, мотивация членов «коалиции желающих» не имеет ничего общего со стремлением к глобальной безопасности или установлению порядка.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений.

В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Ранее Италия отказалась от участия в военных учениях по Украине.