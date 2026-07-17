Захарова обвинила Европу в игнорировании гарантий безопасности для РФ

Европа говорит о гарантиях безопасности для Украины, но не предлагает Москве каких-либо гарантий для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Захарова напомнила, что в 2021 году Москва предлагала странам Запада сформулировать общие гарантии безопасности. Однако четкого ответа на предложения России так и не последовало.
До этого Захарова указала, что западная «коалиция желающих» по Украине по степени «озверения» и «расчеловечивания» напоминает Содом и Гоморру. По мнению дипломата, мотивация членов «коалиции желающих» не имеет ничего общего со стремлением к глобальной безопасности или установлению порядка.
13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений.
В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.
Ранее Италия отказалась от участия в военных учениях по Украине.