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Политика

Соловьев предрек неизбежное начало большой войны в Европе

Соловьев заявил о неизбежности большой войны в Европе
Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что масштабный военный конфликт в Европе является вопросом времени. Такое мнение он высказал в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

По словам Соловьева, европейские правительства, по его мнению, продолжают курс на эскалацию конфликта вокруг Украины, направляя на это значительные финансовые ресурсы. В связи с этим он заявил, что вероятность крупной войны в Европе остается высокой.

Соловьев также утверждает, что Россия не стремилась к дальнейшему обострению ситуации и была готова к мирному урегулированию в ходе переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, продолжение боевых действий стало возможным после того, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон, как он утверждает, выступили против достигнутых тогда договоренностей.

Кроме того, телеведущий заявил, что Россия не намерена отказываться от своих целей под внешним давлением. По его словам, страна готова продолжать отстаивать свои интересы, даже если это потребует серьезных жертв.

Финский политик Армандо мема из партии «Альянс свободы» в свою очередь считает, что выделение Украине денег на покупку дронов может привести к эскалации конфликта между Европой и Россией.

Ранее в Италии призвали Евросоюз к переговорам с Россией.

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