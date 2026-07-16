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Политика

Фон дер Ляйен обвинили в приближении войны Европы и России

Мема: решение фон дер Ляйен по дронам для Украины приблизило войну Европы с РФ
Yves Herman/Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла решение выделить Украине средства на покупку дронов, что, по мнению финского политика Армандо Мема из партии «Альянс свободы», может привести к эскалации конфликта между Европой и Россией. Он выразил свои опасения в социальной сети Х.

«После визита в Киев фон дер Ляйен сообщила о выделении дополнительных €10 млрд на закупку дронов и ракет для Украины, которые могут быть использованы против России. При этом никаких ограничений для Украины не предусмотрено, что позволяет ей применять эти дроны без учета международного права. Это еще больше приближает нас к прямой войне между Европой и Россией», — заявил Мема.

Политик охарактеризовал Евросоюз как «военный союз», который ведет активные действия против России на различных фронтах, добавив, что новое финансирование Киева не изменит ситуацию в конфликте.

15 июля Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание «безопасных и надежных производственных площадок» для производства беспилотников. Она также сообщила о подписании соглашения между Украиной и Евросоюзом, которое позволит объединить украинский опыт в области дронов с промышленными возможностями Европы для разработки совместных проектов и увеличения объемов производства.

Ранее Фон дер Ляйен назвала Украину «поставщиком безопасности» для Европы.

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