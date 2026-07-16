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Политика

В МИД России высказались о выделении ЕС €1 млрд Украине на закупку дронов

Захарова: ЕС распределяет военные заказы для нанесения ударов ВСУ по России

Страны Европейского союза (ЕС), выделяя Киеву средства на беспилотники, распределяют военные заказы для нанесения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Евросоюз становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ на выпуск продукции для нанесения террористических ударов по мирному населению и гражданским объектам России, что еще раз свидетельствует о его растущей вовлеченности в конфликт», — сказала дипломат.

Таким образом Захарова отреагировала на заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине еще €1 млрд на закупку дронов для Киева, сделанное в ходе саммита Украина – Юго-Восточная Европа. По словам представителя ведомства, ЕС использует мероприятие как рычаг принуждения для «демонстрации лояльности милитаризму евроатлантистов».

Однако, как отметила дипломат, «палочная» дисциплина руководства Евросоюза начинает давать сбой. В частности, в Европе сегодня растет число стран, которые публично признают неспособность придерживаться курса на бесконечную помощь Украине, подчеркнула Захарова.

Фон дер Ляйен заявила о выделении Украине еще €1 млрд накануне. По ее словам, ЕК в рамках программы военного финансирования Украины общим объемом €90 млрд также утвердила план распределения еще €10 млрд на закупку беспилотников, ракет и самолетов для Киева.

Ранее фон дер Ляйен обвинили в приближении войны Европы и России.

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