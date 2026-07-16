Страны Европейского союза (ЕС), выделяя Киеву средства на беспилотники, распределяют военные заказы для нанесения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Евросоюз становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ на выпуск продукции для нанесения террористических ударов по мирному населению и гражданским объектам России, что еще раз свидетельствует о его растущей вовлеченности в конфликт», — сказала дипломат.

Таким образом Захарова отреагировала на заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине еще €1 млрд на закупку дронов для Киева, сделанное в ходе саммита Украина – Юго-Восточная Европа. По словам представителя ведомства, ЕС использует мероприятие как рычаг принуждения для «демонстрации лояльности милитаризму евроатлантистов».

Однако, как отметила дипломат, «палочная» дисциплина руководства Евросоюза начинает давать сбой. В частности, в Европе сегодня растет число стран, которые публично признают неспособность придерживаться курса на бесконечную помощь Украине, подчеркнула Захарова.

Фон дер Ляйен заявила о выделении Украине еще €1 млрд накануне. По ее словам, ЕК в рамках программы военного финансирования Украины общим объемом €90 млрд также утвердила план распределения еще €10 млрд на закупку беспилотников, ракет и самолетов для Киева.

Ранее фон дер Ляйен обвинили в приближении войны Европы и России.