Киев получит еще €1 млрд на закупку дронов

Еврокомиссия выделила еще €1 млрд на дроны для Киева

Еврокомиссия выделила еще €1 млрд на закупку дронов для Киева. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев, пишет ТАСС.

Уточняется, что средства направлены из программы военного финансирования Украины общим объемом €90 млрд. По словам фон дер Ляйен, ведомство в рамках этой программы также утвердило план распределения еще €10 млрд на закупку беспилотников, ракет и самолетов для Киева.

Глава Еврокомиссии также пообещала предоставить Украине «безопасные и надежные производственные площадки» для создания беспилотников. Она сообщила, что Евросоюз и Украина заключили соглашение, которое позволит объединить опыт Киева в производстве дронов с европейским промышленным потенциалом.

В апреле Евросоюз одобрил кредит для Украины на €90 млрд на 2026-2027 годы. Из этих средств €60 млрд пойдут на оружие, €30 — на бюджетные нужды. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

Ранее фон дер Ляйен дала Киеву щедрое обещание после атак ВС России.