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Политика

Зеленский отправил в отставку главу военной администрации Киева

Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности главы военной администрации Киева
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Эту должность Ткаченко занимал с 2024 года. До этого он работал в столичной мэрии, а также был заместителем министров стратегических отраслей промышленности и развития общин и территорий.

Местные СМИ связывают увольнение Ткаченко с тем, что он не смог составить оппозицию действующему мэру Киева Виталию Кличко. По мнению местных изданий, теперь эту должность может занять экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко.

15 июля стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский объяснил отставку провалом реформы ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине) и конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским. Издание «Украинская правда» написало, что Зеленский уволил Федорова из-за его разногласий с Сырским.

Ранее на Украине назвали «мятежом» выпад Федорова против Сырского.

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