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Политика

Россия проведет неформальное заседание Совбеза ООН

Россия 17 июля проведет неформальное заседание Совбеза ООН по Украине
Eduardo Munoz/Reuters

Россия анонсировала проведение неформального заседания Совета безопасности ООН, его проведут 17 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале постпредства РФ при всемирной организации.

«17 июля в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета безопасности ООН по «формуле Арриа»», — говорится в сообщении.

Тема встречи: «Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами», уточнили в постпредстве.

18 июня журнал The Economist сообщил, что Украина ведет с США переговоры о возможной заморозке конфликта с Россией по нынешней линии фронта. Обсуждается двухэтапное прекращение огня: сначала ограничение боев в 50–70-километровой зоне, затем более широкое соглашение. В Госдуме такой сценарий назвали противоречащим Конституции РФ. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем заявил о желании завершить конфликт до зимы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина выступила с «немедленным» обращением к Совбезу ООН.

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