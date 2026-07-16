В Венгрии начали расследование связей Сийярто с Россией

Власти Венгрии начали официальную проверку деятельности экс-главы МИД Петера Сийярто в контексте его взаимодействия с российскими структурами, сообщил премьер-министр Петер Мадьяр в ходе пресс-конференции в Будапеште. Его слова приводит ТАСС.

Журналисты напомнили Мадьяру, что ранее он высказывал предположение о наличии сговора между Сийярто и Россией, что могло бы квалифицироваться как государственная измена, и призывал провести расследование.

Во время пресс-конференции премьер подтвердил, что разбирательство уже запущено, однако отказался разглашать детали. Он пояснил, что следствие осложнено необходимостью работы с документами, содержащими государственные тайны и касающимися внешней политики страны. По его словам, о результатах расследования будет сообщено дополнительно.

Петер Сийярто занимал пост министра иностранных дел с 2014 года. После того как партия «Фидес» проиграла парламентские выборы, он оставался депутатом, но 15 июля официально объявил об уходе из парламента. Новым местом работы политика станет руководящая должность в китайском автопроизводителе BYD.

В период пребывания на посту главы МИД Сийярто активно развивал партнерство с РФ, особенно в энергетической сфере (поставки энергоресурсов и строительство АЭС «Пакш-2» силами «Росатома»). Он последовательно отстаивал курс на сохранение двусторонних отношений и поиск путей урегулирования украинского кризиса, что отличало его позицию от большинства партнеров по ЕС.

Ранее тысячи венгров вышли на митинг против Мадьяра.