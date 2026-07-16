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Политика

В МИД РФ назвали недопустимым участие Южной Кореи в перевооружении НАТО

МИД РФ: соучастие Южной Кореи в перевооружении НАТО недопустимо
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил послу Южной Кореи Ли Соку Пэ о недопустимости участия страны в перевооружении НАТО. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Встреча дипломатов двух стран состоялась в четверг.

«Было заявлено о недопустимости превращения Республики Корея в соучастницу процесса перевооружения НАТО, открыто провозгласившей подготовку к войне с Россией», — говорится в сообщении.

В марте главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что европейские страны смогут полностью перевооружиться к 2035 году.

До этого глава аппарата минобороны Германии Нико Ланге заявил, что Европе нужно усилить давление на Россию в Калининградской области и балтийском регионе. Он добавил, что «оказывать давление» на Россию и уязвимые районы «политически важно и с военной точки зрения обосновано».

Ранее над Черным морем заметили самолет-разведчик НАТО.

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