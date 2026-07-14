Над Черным морем заметили самолет-разведчик НАТО

Самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, вновь появился над нейтральными водами Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Европейского союза (ЕС).

По данным агентства, воздушное судно вылетело из города Констанца на востоке Румынии.

«Самолет <...> в настоящее время движется над акваторией Черного моря на высоте более 10 км, не входя в воздушное пространство какой-либо из стран», — рассказал источник.

Он уточнил, что Bombardier Challenger 650 Artemis II летает над южной частью Черного моря. Траектория полета подразумевает движение с запада на восток и обратно без использования коридоров, созданных для гражданских самолетов.

Как отметил источник, это же воздушное судно на прошлой неделе в течение двух дней кружило в районе Калининградской области. Более того, оно летало над Латвией, Эстонией и Литвой, но не приближалось к границам Белоруссии и России.

12 июля у побережья Черного моря заметили принадлежащий НАТО самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry. Воздушное судно, зарегистрированное в Люксембурге, вылетело из Литвы и кружило над Румынией.

Ранее самолет-разведчик НАТО появился в районе Финского залива.