Генерал ВСУ встал на сторону Федорова в конфликте с Сырским

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Михаил Драпатый поддержал бывшего министра обороны страны Михаила Федорова в его конфликте с главкомом ВСУ Александром Сырским. Соответствующий пост появился в соцсети Драпатого в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Так, генерал похвалил экс-министра обороны Украины за «попытку изменить правила, по которым годами жила военная система».

«Когда правильное решение приходится проводить вопреки системе, а не благодаря ей, это означает, что сама система нуждается в изменениях», — написал Драпатый.

До этого президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал конфликт между военным руководством и Министерством обороны страны. По его словам, проблемы во взаимодействии между Генштабом и Минобороны существуют «на разных уровнях» и касаются не только личного конфликта между бывшим министром Михаилом Федоровым и Александром Сырским. Кроме того, в военной сфере накопилось слишком много нерешенных вопросов — от мобилизации и работы ТЦК до ситуации на фронте.

Ранее Федоров заявил о продаже «брехни» Украиной.