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Политика

В Совфеде посчитали абсурдом разговоры в США о принятии законопроекта Грэма

Басюк: в США разговоры о принятии законопроекта Грэма выглядят абсурдно
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Разговоры о принятии в США законопроекта сенатора Линдси Грэма выглядят абсурдными на фоне эскалации ближневосточного конфликта. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк в беседе с ТАСС.

Басюк высказал мнение о том, что возможное закрытие Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов хуситами и Ираном может нанести удар по мировой экономике, кроме того, нефть вырастет в цене до $100-120 за баррель.

«На этом фоне особенно абсурдно выглядят разговоры о принятии проекта <...> сенатора Грэма по ужесточению санкций против российских энергоносителей. Американцы сами загнали себя в этот тупик: они разрушают возможность энергодиалога с Россией, но при этом США не имеют рычагов влияния ни на хуситов, ни на Иран», — сказал он.

Документ, предложенный Грэмом, предусматривает введение 500-процентных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Он предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Ранее эксперт объяснил, почему «санкции Грэма» лишь навредят США.

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