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Политика

Эксперт объяснил, почему «санкции Грэма» лишь навредят США

Политолог Гарбузов: новые санкции против РФ негативно повлияют на экономику США
Patrick Semansky/AP

Санкции покойного сенатора Линдси Грэма, которые президент США Дональд Трамп намеревается одобрить, навредят не только Москве и ее контрагентам, таким как Индия и Китай, но и самому Вашингтону. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал экс-директор Института США и Канады РАН, американист Валерий Гарбузов.

«Кроме санкций, у Трампа почти не осталось инструментов мирного времени по давлению на другие государства», — сказал эксперт.

Санкции, по его словам, не смогут сразу отсечь российские газо- и нефтепродукты от китайского и индийского рынков. Тем более что США зависят от торговли с Китаем, поэтому крайне высокие пошлины невыгодны Вашингтону.

О намерении Трампа поддержать законопроект сообщил 13 июля телеканал CNN.

Документ, предложенный Грэмом, предусматривает введение 500-процентных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Он предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Сообщалось, что к нему домой выезжали экстренные службы.

Ранее Трамп допустил внесение Ирана и «Хезболлы» в проект санкций против России.

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