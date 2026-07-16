Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский раскрыл, кто может стать новым министром обороны Украины

Зеленский: Клименко является одним из кандидатов на пост министра обороны
Valentyn Ogirenko/Reuters

Одним из кандидатов на пост министра обороны Украины является глава украинского МВД Игорь Клименко. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

«Наведение порядка и устранение позорных моментов бусификации — это может быть одной из его сильных сторон», — заявил Зеленский.

По его словам, будущему министру обороны придется заниматься не только армией, но и проблемами мобилизации и работы ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата).

Окончательное решение по руководству минобороны Украины пока не принято.

До этого депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Мария Мезенцева сообщила, что действующий глава МВД Украины Игорь Клименко «якобы отказался» возглавить минобороны страны. Она отметила, что по выбору кандидата на пост министра обороны пройдут дополнительные консультации.

Должность министра обороны Украины оказалась вакантна после ухода в отставку Михаила Федорова. По информации издания «Украинская правда», причиной его ухода стал конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским. Отмечается, что Федоров считал приоритетом цифровизацию оборонной системы, тем временем Сырский сфокусирован на финансировании конкретных потребностей армии.

Ранее Федоров заявил о продаже «брехни» Украиной.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!