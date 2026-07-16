Зеленский раскрыл, кто может стать новым министром обороны Украины

Зеленский: Клименко является одним из кандидатов на пост министра обороны

Одним из кандидатов на пост министра обороны Украины является глава украинского МВД Игорь Клименко. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

«Наведение порядка и устранение позорных моментов бусификации — это может быть одной из его сильных сторон», — заявил Зеленский.

По его словам, будущему министру обороны придется заниматься не только армией, но и проблемами мобилизации и работы ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата).

Окончательное решение по руководству минобороны Украины пока не принято.

До этого депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Мария Мезенцева сообщила, что действующий глава МВД Украины Игорь Клименко «якобы отказался» возглавить минобороны страны. Она отметила, что по выбору кандидата на пост министра обороны пройдут дополнительные консультации.

Должность министра обороны Украины оказалась вакантна после ухода в отставку Михаила Федорова. По информации издания «Украинская правда», причиной его ухода стал конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским. Отмечается, что Федоров считал приоритетом цифровизацию оборонной системы, тем временем Сырский сфокусирован на финансировании конкретных потребностей армии.

Ранее Федоров заявил о продаже «брехни» Украиной.