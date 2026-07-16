Путин высказался о семейной ипотеке

Программа семейной ипотеки под 6% — самый надежный инструмент поддержки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, слова главы государства передает ТАСС.

«Самый надежный инструмент. Там доля просрочки — процент где-то, не больше», — сказал он.

Вице-премьер доложил Президенту о ходе жилищного и дорожного строительства, показателях ипотечного кредитования, а также о развитии опорных населенных пунктов и работе по комплексному благоустройству общественных пространств.

Сегодня строительная отрасль со смежными отраслями дает более 20% ВВП, на нее приходится 17,7% от всех занятых в стране, отметил Хуснуллин.

Накануне глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести выплаты в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей семьям с детьми на погашение ипотеки. По словам депутата, такие выплаты являются прогрессивными, поскольку при рождении первенца государство гасит долг на 500 тысяч, второго ребенка — 600 тысяч, а третьего — 700 тысяч рублей. Кроме того, по мнению Миронова, есть необходимость в выплате 1,8 млн рублей многодетным семьям. Он отметил, что такая мера может стать стимулом к росту рождаемости в стране.

Ранее в Госдуме придумали доступную альтернативу ипотеке.