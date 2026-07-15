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Политика

В Госдуме придумали доступную альтернативу ипотеке

В Госдуме готовят законопроект о долгосрочной аренде жилья со льготной ставкой
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

В России разрабатывают законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, в первую очередь этой услугой смогут воспользоваться многодетные семьи и граждане с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не попадают под социальный наем. Ожидается, что договор с арендатором будет бессрочным и передаваться по наследству. На весь срок аренды будет даваться временная прописка. Льготная ставка будет ниже рыночной, а разница будет субсидироваться регионом или муниципалитетом, пояснил депутат.

По словам Кошелева, развитие долгосрочной аренды поможет решить сразу несколько проблемных вопросов: привлечет частные инвестиции, создаст рабочие места, загрузит стройкомплекс, поможет удержать молодежь и специалистов в регионах, а также уменьшит очереди на жилье.

До этого Минфин перенес изменение условий льготной программы «Семейная ипотека» с 1 июля на 1 октября 2026 года. По словам экспертов, наиболее вероятный сценарий — увеличение ставки до 12% для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге и до 10% для семей из других регионов. Для семей с двумя детьми ставки могут составить 10 и 8% соответственно. Ставку 6% могут сохранить для многодетных семей и при первоначальном взносе от 50%, считают аналитики.

Ранее в России рекордно сократился средний срок ипотечных кредитов.

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