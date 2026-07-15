В России призвали ввести выплаты на погашение ипотеки для семей с детьми

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести выплаты в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей семьям с детьми на погашение ипотеки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, такие выпалты являются прогрессивными, поскольку при рождении первенца государство гасит долг на 500 тысяч, второго ребенка — 600 тысяч, а третьего — 700 тысяч рублей. Кроме того, по мнению Миронова, есть необходимость в выплате 1,8 млн рублей многодетным семьям. Он отметил, что такая мера может стать стимулом к росту рождаемости в стране.

Парламентарий напомнил, что его фракция ранее внесла законопроект о прогрессивном материнском капитале: выплату на второго ребенка предлагается повысить до 1,4 млн рублей, а на третьего и последующих — практически до 1,9 млн. По его убеждению, это даст многодетным семьям возможность быстрее решать жилищный вопрос и приведёт к росту их числа.

«Сегодня маткапитал поощряет лишь рождение первенцев», — заключил депутат.

Сейчас при рождении третьего ребенка в России на погашение ипотеки выделяется 450 тысяч рублей. С 1 февраля 2026 года размер маткапитала на первенца составляет 728,9 тысячи рублей, а при появлении второго ребенка семья получает доплату в 237 тысяч рублей.

Ранее Сбер впервые обнародовал список страховых компаний с реальными выплатами по ипотеке.