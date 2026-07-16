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Политика

В Армении одобрили ратификацию соглашения по «Маршруту Трампа»

Правительство Армении одобрило ратификацию соглашения по «Маршруту Трампа»
Sergei Grits/AP

Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации соглашения по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), теперь он будет направлен в Конституционный суд для проверки его конституционности. Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян в ходе обсуждения законодательной инициативы, передает News.am.

Дипломат подчеркнул, что подписанием этого соглашения Ереван и Вашингтон стремятся укрепить мир и стабильность на Южном Кавказе путем развития инфраструктурных проектов.

По словам Мирзояна, для полного завершения основания TRIPP нам предстоит подписать соглашение акционеров и устав компании TRIPP, работа в этом направлении ведется.

В случае одобрения документа конституционным судом Армении законопроект будет отправлен на ратификацию в парламент.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора протяженностью 42 км, который пройдет через Сюникскую область на юге Армении.

В мае 2026 года Армения и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту «маршрут Трампа».

Ранее в МИД РФ рассказали о возможном участии России в «Маршруте Трампа».

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