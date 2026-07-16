«Первый раз примерно за 20 лет»: Си Цзиньпин превзошел Трампа в одном вопросе

Pew Research Center: к Китаю в мире стали лучше относиться, чем к США

Отношение людей в мире к Китаю стало лучше, чем к США. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского аналитического центра Pew Research Center.

Согласно опросу, жители 20 из 36 стран, принимавших участие в исследовании, относятся к Китаю положительнее, чем к Соединенным Штатам. Среди таких стран Пакистан, Турция, Италия, Греция, Франция, Канада и ЮАР. В свою очередь в шести странах, а именно в Южной Корее, Индии, Японии, Польше, Филиппинах и Израиле, больше тех, кто отдает предпочтение США.

«Это первый раз примерно за 20 лет, в течение которых мы проводим такие опросы, когда Китай воспринимают более позитивно, чем США», — отметили исследователи.

Респондентов в 36 странах также спросили, к кому из лидеров — председателю КНР Си Цзиньпину или президенту США Дональду Трампу — они испытывают больше доверия. В большинстве стран (22) доверие к китайскому лидеру оказалось выше, чем к главе Белого дома.

До этого Трамп назвал двух величайших мировых лидеров. По его мнению, это председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Американский лидер отметил, что Моди — «великий лидер», а Соединенные Штаты сейчас ведут с Индией «большой бизнес».

Говоря о Си Цзиньпине, Трамп употребил словосечетание «невероятный человек». Глава Белого дома признал, что сделанное председателей КНР в его стране «поразительно».

Ранее вице-президент США высказался о «жадности» Трампа.