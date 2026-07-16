Песков раскрыл, как Россия зарабатывает на интуристах вопреки ограничениям ЕС

Песков: интуристов в России все больше, несмотря на ограничения ЕС

Количество иностранных туристов, посещающих Россию, несмотря на ограничения ЕС для туроператоров только растет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Количество туристов, которые прибывают в Москву, демонстрирует рост», — указал представитель Кремля.

По его словам, Россия только рада наплыву иностранных гостей. Он уточнил, что в российских городах все чаще встречаются туристы из Китая, арабских стран и стран Персидского залива.

«Они привозят свои деньги, они тратят здесь свои деньги, вносят вклад в нашу экономику, малый и средний бизнес», — отметил Песков.

16 июля португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру сообщил, что туроператорам в Евросоюзе запретили продажу туристических поездок в Россию, а также продвижение страны как направления для туризма. По словам Геррейру, под запрет попали даже плакаты, рекламирующие туры в РФ, поэтому тем европейцам, которые все же решили посетить страну, приходится самостоятельно организовывать путешествие.

Ранее стало известно, что в ЕС обсуждают полный запрет туристических виз для россиян.