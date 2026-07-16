В Кремле ответили на вопрос, удовлетворен ли Путин действиями Центробанка

Трудности, которые переживает российская экономика, не носят критического характера. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, удовлетворен ли Владимир Путин действиями Банка России.

По его словам, текущая экономическая ситуация в целом стабильна, макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. При этом темпы роста, как неоднократно говорил президент, признаны недостаточными, отметил Песков.

«В целом международная экономика находится тоже сейчас, ну, скорее, в плачевном состоянии, в том числе из за последствий конфликтов... Трудности в экономике испытывают и страны Западной Европы, и некоторые страны Азии. И, конечно, Россия не может оставаться в этом плане изолированной. О тех трудностях, которые переживает наша экономика. Всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера, и правительство и президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки, выправления ситуации», — сказал он.

В июльском макроэкономическом опросе Банка России говорится, что прогнозы роста в 2026-2027 годах понижены до 0,6% (-0,1 п.п.) и 1,3% (-0,2 п.п.) соответственно.

Ранее в ЦБ РФ оценили влияние ситуации на топливном рынке на экономику России.