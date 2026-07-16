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Политика

СМИ сообщили, что США до сих пор не провели расследование удара по иранской школе

СNN: армия США не провела полноценного расследования удара по школе в Иране
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

Вооруженные силы США до сих пор не провели полноценной стандартной проверки разведданных, которые могли быть использованы при нанесении удара по школе в Иране. Об этом сообщила CNN со ссылкой на источники.

По данным трех источников телеканала, расследование американского удара по школе Шаджаре-Тайиба в Минабе уже несколько месяцев находится в ведении военного командования, при этом руководители воздерживаются от проведения критического стандартного анализа разведывательных данных, который помог бы установить обстоятельства произошедшего.

Источники рассказали, что в течение недели после удара были завершены первые два этапа «оценки ущерба от боевых действий». Третий стандартный этап проверки, на котором аналитики — как правило, из Разведывательного управления Министерства обороны — изучают весь массив соответствующих спутниковых снимков и других разведывательных источников, чтобы дать более целостное заключение о произошедшем и о том, как удар повлиял на выполнение более широкой миссии, не был назначен.

По их словам, такая проверка почти всегда проводится сразу после значимого удара, но по состоянию на начало июля она еще не началась.

Отдельно было начато независимое расследование, о котором было объявлено в марте, и были проведены интервью с военнослужащими, участвовавшими в ударе. По данным CNN, информация, полученная в ходе интервью, материалы, которые могли бы быть полезны командирам, продолжающим наносить удары по Ирану, чтобы избежать ошибок, были засекречены Центральным командованием США. Доступ к подробностям был разрешен лишь небольшой группе офицеров.

Школа для девочек в Минабе попала под обстрел 28 февраля — в первый день войны США и Израиля с Ираном. В Белом доме заявляли, что не понимают, почему школа стала целью удара и призывали дождаться результатов расследования.

Ранее президент США допустил, что итоги расследования удара по школе в Иране не увидят свет.

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