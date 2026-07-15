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Политика

Трамп допустил, что итоги расследования удара по школе в Иране не увидят свет

Трамп: результаты расследования удара по школе в Иране могут не раскрыть
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

Результаты расследования удара по школе для девочек в иранском городе Минаб могут никогда не увидеть свет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Я знаю, что мы ждем итоговый доклад. Не думаю, что можно сделать окончательный доклад. <...> Мне надо посоветоваться с военными. Возможно, есть причина, по которой они не могут [опубликовать доклад]», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, вряд ли кто-то сможет точно сказать, что произошло со школой. При этом глава государства утверждает, что видео, на которых видны осколки американской ракеты Tomahawk, могли сгенерировать с помощью нейросетей.

Школа для девочек в Минабе попала под обстрел 28 февраля — в первый день войны США и Израиля с Ираном. Жертвами стали более 160 человек, большинство из которых были детьми.

В Белом доме заявляли, что к атаке причастны иранцы. При этом многие американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что, вероятнее всего, удар нанесли американские военные. По данным The New York Times, школу разбомбили американской ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании.

Ранее в США потребовали от Пентагона отчет об ударе по школе в Иране.

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