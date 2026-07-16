В конгрессе США произошел раскол по вопросу военной помощи Израилю

Более половины представителей Демократической партии в Палате представителей конгресса США проголосовали против предоставления Израилю военной помощи на $3,3 млрд. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Уточняется, что 104 демократа из 212 попытались добиться урезания расходов на помощь Тель-Авиву за счет поправок к законопроекту о национальной безопасности. С учетом голосов республиканцев законопроект отклонили 314 голосами против 104. Несмотря на это, как отмечает AP, действия демократов говорят о глубоком расколе внутри партии по вопросам поддержки Израиля и правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Агентство уточняет, что демократы традиционно выступают за поддержку Израиля. Однако в последние годы на фоне боевых действий в секторе Газа, Ливане и Иране в партии усилилось левое крыло и стало активнее выступать против поддержки израильской внешней политики.

В начале июля Нетаньяху заявил, что намерен отказаться от финансовой помощи со стороны США, так как американская помощь – это, как «пособие по безработице». Премьер добавил, что экономика Израиля больше не является «малой экономикой», страна сама способна профинансировать ту долю ВВП, которую получает от Вашингтона.

Ранее на Западе заявили, что президент США поставил Нетаньяху перед сложным выбором.