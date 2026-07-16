Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Крыму призвали отменить украинцев

Константинов: термин «украинцы» является искусственным и его пора отменить
Константин Михальчевский/РИА Новости

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале высказался о возникновении «украинской нации». Он отметил, что термин «украинцы» является искусственным и его пора отменить.

Константинов напомнил, что само название «Украина» появилось в XVI веке от слова «окраина». При этом в период Речи Посполитой жителей этой территории называли русскими.

«Украинцы — это искусственное название. Оно пришло когда-то, с кем-то, так же может и уйти <…> Думаю, пришло время его отменить», — написал политик.

Он пояснил, что речь идет не о физической ликвидации украинцев, а о том, чтобы перестать их так называть. Константинов считает, что сторонников и последователей Бандеры, которые «правят остатками Украины», надо называть как-то по-другому.

«Их называют нацистами в официальных сводках, поскольку с ними идет война», — отметил Константинов.

Глава Госсовета Крыма обратил внимание, что жители полуострова добровольно отказываются от наименования «украинец».

До этого экс-глава МИД Украины Борис Тарасюк предложил переименовать страну в «Русь» — в случае, если ей потребуется сменить название. По его мнению, это якобы «первоначальное название» государства, «украденное Московским царством». Ранее с подобными суждениями выступали Владимир Зеленский и сотрудники его офиса. Что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский непроизвольно перешел на русский язык во время выступления в Киеве.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!