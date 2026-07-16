Константинов: термин «украинцы» является искусственным и его пора отменить

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале высказался о возникновении «украинской нации». Он отметил, что термин «украинцы» является искусственным и его пора отменить.

Константинов напомнил, что само название «Украина» появилось в XVI веке от слова «окраина». При этом в период Речи Посполитой жителей этой территории называли русскими.

«Украинцы — это искусственное название. Оно пришло когда-то, с кем-то, так же может и уйти <…> Думаю, пришло время его отменить», — написал политик.

Он пояснил, что речь идет не о физической ликвидации украинцев, а о том, чтобы перестать их так называть. Константинов считает, что сторонников и последователей Бандеры, которые «правят остатками Украины», надо называть как-то по-другому.

«Их называют нацистами в официальных сводках, поскольку с ними идет война», — отметил Константинов.

Глава Госсовета Крыма обратил внимание, что жители полуострова добровольно отказываются от наименования «украинец».

До этого экс-глава МИД Украины Борис Тарасюк предложил переименовать страну в «Русь» — в случае, если ей потребуется сменить название. По его мнению, это якобы «первоначальное название» государства, «украденное Московским царством». Ранее с подобными суждениями выступали Владимир Зеленский и сотрудники его офиса. Что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский непроизвольно перешел на русский язык во время выступления в Киеве.