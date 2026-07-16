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Политика

Зеленский вновь непроизвольно перешел на русский язык

Зеленский в ходе выступления в Киеве употребил русское слово вместо украинского
Christine Olsson/TT News Agency/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз непроизвольно перешел на русский язык. Это произошло в ходе пресс-конференции в Киеве, посвященной проходящему саммиту «Украина — Юго-Восточная Европа» .

Зеленский сказал, что поделился с президентом Соединенных Штатов и европейскими союзниками тем, что на взгляд Киева необходимо для ускорения процесса готовности. При этом он употребил вместо украинского слова «погляд» русское «взгляд». Зеленскому пришлось срочно исправиться и произнести украинский аналог.

25 января во время выступления на пресс-конференции в Вильнюсе Зеленский неожиданно перешел на русский язык. Украинский президент начал произносить вместо украинского слова «можливiсть» русское слово «возможность». Зеленскому пришлось на ходу срочно исправиться.

Бывший депутат Рады Владимир Олейник объяснил оговорки главы государства в украинском языке тем, что Зеленский мыслит по-русски.

Ранее Зеленский исключил русский язык из списка подлежащих защите.

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