Нидерланды устали нести основное финансовое бремя военной помощи Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал посол РФ в королевстве Владимир Тарабрин.

По его словам, Гаага хочет подстегнуть «отстающих» союзников по НАТО к увеличению соответствующих взносов Киеву.

Кроме того, Тарабрин напомнил, что Нидерланды, как и большинство европейских стран, сами испытывают серьезный дефицит вооружений, например, средств ПВО.

».... в Гааге пришли к пониманию того, что дальнейшее истощение национальных запасов уже начинает создавать риски для собственной обороноспособности», — предположил дипломат.

До этого министр обороны страны Дилан Йешильгез-Зегериус заявила, что Нидерланды больше не могут оказывать прямую военную поддержку Украине. Она отметила, что будет призывать другие страны помочь Киеву, но Нидерланды сделали все, что могли. Отвечая на вопрос о новых запросах Украины на поставку ракет Patriot, глава оборонного ведомства подчеркнула, что «Нидерланды достигли предела своих возможностей».

Ранее Нидерланды обратились к Европе с призывом поддержать удары Украины вглубь России.