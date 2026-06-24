Предполагаемый преемник Стармера сделал заявление о военных расходах

Предполагаемый преемник Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании Энди Бернем намерен увеличить расходы на оборону, как только возглавит правительство. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к политику.

По их словам, Бернем пообещал выделить министерству обороны больше средств, чем обещанные уходящим премьером £13,5 млрд (€15,7 млрд) дополнительных инвестиций. Ушедший в отставку глава силового ведомства Джон Хили называл эту сумму недостаточной, поскольку она не позволит достичь целевого показателя НАТО — оборонных расходов на уровне 3,5% ВВП к 2035 году.

Defence Investment Plan (DIP), подготовкой которого занимается преемник Хили Дэн Джарвис, стал камнем преткновения между уходящим и будущим премьером. Стармер настаивает на утверждении плана до саммита НАТО в Анкаре 7 июля, чтобы представить его как элемент своего политического наследия. Бернем и его союзники призывают не делать этого до смены главы правительства.

Бернем уже заявлял, что в случае назначения премьером не остановится перед сокращением расходов на социальные пособия ради финансирования обороны.

«Я не брезгую говорить о том, что план будет заключаться в сокращении расходов на социальное обеспечение», — пояснял политик, уточнив, что речь идет не о «грубых сокращениях», а о реформах, возвращающих людей к труду.

Джарвис заявил, что его приоритет — «добиться принятия плана, но не любой ценой». Он также подтвердил, что обещание Великобритании увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП к 2035 году будет выполнено.

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