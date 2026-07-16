У части руководителей стран Евросоюза начинает меняться отношение к ситуации вокруг Украины. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

По его словам, процесс «отрезвления сознания» наблюдается даже среди ближайших союзников Киева, оказывающих ему военную поддержку. Коков отметил, что в ряде европейских стран усиливается общественное недовольство героизацией на Украине лиц, сотрудничавших с нацистской Германией.

В качестве примера он привел Польшу, где, по его словам, растет возмущение из-за прославления людей, которых в стране считают ответственными за Волынскую резню.

До этого немецкое издание Der Spiegel сообщило, что внутри так называемой «коалиции желающих» остается все меньше желающих помогать Украине. Отмечается, что партнеры по коалиции прежде всего сосредоточены на своем собственном спокойствии. Авторы публикации указывают на то, что с 2023 года число стран ЕС, фактически оказывающих военную помощь Украине, резко сократилось: в 2023 году их было 21, в 2026 году — всего 14.

Ранее в Европе предрекли Украине новое серьезное испытание уже в скором времени.