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Политика

В Европе предрекли Украине новое серьезное испытание уже в скором времени

Interia: воля избирателей ЕС может стать серьезным испытанием для Украины
Global Look Press

В скором времени серьезным испытанием для Украины может стать воля жителей Евросоюза на предстоящих выборах в своих странах. Об этом заявили в польском издании Interia.

В статье обратили внимание, что часть Европы проявила солидарность с Украиной, но ситуация может измениться.

«Вскоре может оказаться, что самым серьезным испытанием для Украины станут <...> прихоти избирателей западных демократий», — говорится в публикации.

Отмечается, что уже сейчас во многих европейских странах наблюдается кризис, в связи с чем популярность набирают оппозиционные партии. В частности, такая ситуация складывается в ФРГ, где рейтинги «Альтернативы для Германии» (АдГ) демонстрируют все больший рост. Тем временем во Франции появляется все больше сторонников лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, отметили в материале.

До этого немецкое издание Der Spiegel сообщило, что внутри так называемой «коалиции желающих» остается все меньше желающих помогать Украине. Отмечается, что партнеры по коалиции прежде всего сосредоточены на своем собственном спокойствии. Авторы публикации указывают на то, что с 2023 года число стран ЕС, фактически оказывающих военную помощь Украине, резко сократилось: в 2023 году их было 21, в 2026 году — всего 14.

Ранее в Совфеде заявили об истощении Европы из-за Украины.

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