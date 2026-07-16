В Швейцарии раскритиковали обещания Запада укрепить ПВО Украины

NZZ: Западу потребуются годы на выполнение обещаний по укреплению ПВО Украины

Странам Запада потребуется годы на исполнение обещаний по укреплению ПВО Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

При этом, как указывает издание, помощь для ПВО Украине необходима уже сейчас. При этом вместо самой помощи, западные страны лишь делают обещания на будущее.

США уже начали процесс выдачи Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. Как сообщила украинская газета Kyiv Independent, процедура не займет несколько месяцев, как предполагалось ранее.

14 июля директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана заявила, что передача Киеву лицензии на производство ракет для Patriot создаст риск утечки американских секретных данных. Эксперт подчеркнула, что требования к защите таких оборонных технологий чрезвычайно строги.

Ранее экс-чиновник Пентагона выразил уверенность, что Украина еще несколько лет не сможет производить Patriot.