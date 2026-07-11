Фриман: Украина еще несколько лет не сможет производить ракеты для Patriot

Украине потребуются несколько лет, чтобы собрать собственные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.

При этом он подчеркнул, что даже в самих США на производство одной системы уходит два года.

Эксперт отметил, что в настоящее время у Соединенных Штатов нет Patriot для поставок на Украину, и не будет их в ближайшие несколько лет. Фриман ожидает, что к тому времени украинский конфликт уже закончится.

8 июля президент США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Турции заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство систем противовоздушной обороны Patriot.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт.

Ранее в МИД заявили, что Россия не оставит без ответа помощь НАТО Украине.