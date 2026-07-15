Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Политика

Захарова призвала главу МАГАТЭ обратить внимание на убийство главного инженера ЗАЭС

Захарова: Гросси должен разглядеть убийство главного инженера ЗАЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обязан разглядеть убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, совершенное Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это преступление киевского режима обязан наконец разглядеть Гросси — требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, четкого артикулированного заявления с осуждением этого убийства», — написала дипломат.

Об убийстве Яковлева вечером 15 июля сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, инженер ехал на служебной машине, когда по ней ударил дрон Вооруженных сил Украины. Вместе с Яковлевым погиб водитель автомобиля.

Лихачев отметил, что о произошедшем проинформировано политическое руководство страны. Российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на гибель главного инженера ЗАЭС, подчеркнул гендиректор.

Ранее в РФ арестовали четырех граждан Украины по делу о расстреле военных на ЗАЭС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В едином пособии на детей могут отказать даже за перевод на карту. Из-за чего еще можно остаться без выплаты в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!