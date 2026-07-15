Главный инженер ЗАЭС погиб от удара ВСУ

Главный инженер Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александр Яковлев погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, инженер ехал на служебной машине, когда по ней ударил украинский дрон. Вместе с Яковлевым погиб водитель автомобиля.

«Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», — говорится в комментарии Лихачева.

Он отметил, что о произошедшем проинформировано политическое руководство страны. Лихачев добавил, что российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на гибель главного инженера ЗАЭС.

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что террористическая активность Киева в отношении ЗАЭС эскалирует ситуацию, что чрезвычайно опасно. По его словам, российская сторона указывает МАГАТЭ на недопустимость таких действий.

Ранее в РФ арестовали четырех граждан Украины по делу о расстреле военных на ЗАЭС.