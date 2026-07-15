Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Армия

Главный инженер ЗАЭС погиб от удара ВСУ

Лихачев: главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб в результате атаки ВСУ
Константин Михальчевский/РИА Новости

Главный инженер Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александр Яковлев погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, инженер ехал на служебной машине, когда по ней ударил украинский дрон. Вместе с Яковлевым погиб водитель автомобиля.

«Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», — говорится в комментарии Лихачева.

Он отметил, что о произошедшем проинформировано политическое руководство страны. Лихачев добавил, что российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на гибель главного инженера ЗАЭС.

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что террористическая активность Киева в отношении ЗАЭС эскалирует ситуацию, что чрезвычайно опасно. По его словам, российская сторона указывает МАГАТЭ на недопустимость таких действий.

Ранее в РФ арестовали четырех граждан Украины по делу о расстреле военных на ЗАЭС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В едином пособии на детей могут отказать даже за перевод на карту. Из-за чего еще можно остаться без выплаты в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!