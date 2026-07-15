В Иране не видят смысла придерживаться меморандума с США

Иран не видит смысла придерживаться меморандума с США, если он не выполняется

Иран не видит смысла придерживаться меморандума с США, если он не выполняется. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в своем Telegram-канале.

«Меморандум лишь тогда имеет смысл, когда его положения выполняются, в противном случае у нас нет оснований его соблюдать», — написал он.

Галибаф отметил, что Иран должен иметь возможность «извлечь выгоду из этого текста».

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном утратил силу после возобновления Соединенными Штатами морской блокады Исламской Республики.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в нанесении ударов.

Ранее армия Ирана выступила с призывом к США на фоне новых ударов.