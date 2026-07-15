Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал намерение Франции и Швеции передать Украине более 200 истребителей в ближайшие несколько лет. Об этом написал в своем аккануте в соцсети Х.

«Вместо того, чтобы снижать напряженность, Европа нагнетает обстановку до беспрецедентного уровня. Это не стратегия, а чистой воды глупость», — сказал он.

По мнению политика, чем больше оружия Украина получит, тем больше ее ждет разрушений.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина приобретет у Франции 16 истребителей Rafale с сопутствующим вооружением.

13 июля в Париже прошел саммит «коалиции желающих». Западные союзники пытаются добиться усиления противовоздушной обороны Украины. По данным Bloomberg, Евросоюз разрешит Украине закупать британское вооружение на €60 млрд, выделенных Киеву на оборонные нужды. В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Главным образом за поддержку Киева ратуют Франция и Великобритания.

Ранее в Варшаве заявили о согласии Киева обменять свои БПЛА на польские боевые самолеты.