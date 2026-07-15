Вучич не стал подписывать декларацию после встречи в Киеве

«Политика»: только Сербия не подписала осуждающую РФ декларацию в Киеве

Президент Сербии Александар Вучич не стал подписывать итоговую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы. Об этом сообщает сербская газета «Политика».

В документе осуждаются действия РФ. Как пишет газета, одним из ключевых положений является пункт №11. Там говорится, что «безнаказанность за проявление агрессии недопустима».

Документ подписали президенты Украины, Албании, Греции, Молдовы и Румынии, премьер-министры Хорватии и Словении, представители Северной Македонии, Черногории и Болгарии, а также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

15 июля Вучич сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не передавала посланий Зеленскому через Вучича.

Ранее Вучич объяснил, почему Сербия не станет членом НАТО.