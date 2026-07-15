В МИД России назвали учения Польши неуместной попыткой «поиграть мускулами»

Военные учения Польши у границы России и Белоруссии являются неуместной попыткой «поиграть мускулами». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы видим в этом прежде всего неуместное стремление Варшавы поиграть мускулами, чтобы в ее понимании, видимо, подняться еще на одну ступеньку к вожделенному статусу лидера, как они считают, Восточной Европы», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что активность польских войск у границы России и Белоруссии святотатствует о безответственности правительства республики.

13-14 июля Вооруженные силы (ВС) Польши проводили учения на границе с Российской Федерацией и Республикой Белоруссия на востоке страны. Целью маневров было названо поддержание оперативной готовности и повышение боевых возможностей польской армии. В командовании отметили, что подобные мероприятия являются регулярным элементом учебной практики ВС Польши.

Ранее в России раскрыли, зачем «коалиция желающих» проведет первые военные учения.