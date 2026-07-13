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Армия

Польша проводит военные учения на границе с Россией и Белоруссией

Вооруженные силы Польши начали учения на границе с Россией и Белоруссией
Michal Kosc/AP

Вооруженные силы (ВС) Польши 13-14 июля проводят учения на границе с Российской Федерацией и Республикой Белоруссия на востоке страны. Об этом сообщило оперативное командование польских ВС в социальной сети Х.

Целью маневров названо поддержание оперативной готовности и повышение боевых возможностей польской армии. В командовании отметили, что подобные мероприятия являются регулярным элементом учебной практики ВС Польши.

Там же предупредили, что в связи с мероприятием жители приграничных районов могут периодически наблюдать за передвижением военнослужащих и военной техники, в том числе по дорогам для обычных автомобилей.

В оперативном командование призвали польских граждан быть осторожными в местах передвижения военной техники. Также людей попросили не публиковать в социальных сетях посты, фотографии и видеоролики о передвижении военнослужащих и военной техники, поскольку такие материалы могут быть использованы в разведывательных целях противников страны или для распространения дезинформации.

Ранее в Госдуме назвали «общую угрозу» для России и Польши.

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