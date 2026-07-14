В США потребовали от Пентагона отчет об ударе по школе в Иране

Конгресс США потребовал от МО предоставить отчет об ударе по школе в Иране

Группа из 25 конгрессменов США потребовала от Пентагона предоставить конгрессу результаты расследования удара по школе для девочек в Минабе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо.

«Министерство должно безотлагательно предоставить конгрессу полный текст расследования без каких-либо сокращений, а также представить конкретный план (дальнейших действий — ред. «Газета.Ru»)», — сказано в обращении к главе Пентагона Питу Хегсету и командующему Центральным командованием ВС США адмиралу Брэду Куперу.

Из письма также следует, что расследование удара было завершено и передано руководству Пентагона еще в апреле, однако его результаты все еще не опубликованы.

Школа для девочек в Минабе попала под обстрел 28 февраля — в первый день войны США и Израиля с Ираном. Жертвами стали более 160 человек, большинство из которых были детьми.

В Белом доме заявляли, что к атаке причастны иранцы. При этом многие американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что, вероятнее всего, атаку провели американские военные. По данным The New York Times, удар по школе был нанесен американской ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании.

Ранее власти Ирана сообщили о разрушении 600 школ в стране.