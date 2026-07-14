Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Политика

В США потребовали от Пентагона отчет об ударе по школе в Иране

Конгресс США потребовал от МО предоставить отчет об ударе по школе в Иране
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

Группа из 25 конгрессменов США потребовала от Пентагона предоставить конгрессу результаты расследования удара по школе для девочек в Минабе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо.

«Министерство должно безотлагательно предоставить конгрессу полный текст расследования без каких-либо сокращений, а также представить конкретный план (дальнейших действий — ред. «Газета.Ru»)», — сказано в обращении к главе Пентагона Питу Хегсету и командующему Центральным командованием ВС США адмиралу Брэду Куперу.

Из письма также следует, что расследование удара было завершено и передано руководству Пентагона еще в апреле, однако его результаты все еще не опубликованы.

Школа для девочек в Минабе попала под обстрел 28 февраля — в первый день войны США и Израиля с Ираном. Жертвами стали более 160 человек, большинство из которых были детьми.

В Белом доме заявляли, что к атаке причастны иранцы. При этом многие американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что, вероятнее всего, атаку провели американские военные. По данным The New York Times, удар по школе был нанесен американской ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании.

Ранее власти Ирана сообщили о разрушении 600 школ в стране.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Бежевые мамы» нарушают психику ребенка или нет? Отвечают врач и психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!