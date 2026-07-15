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Политика

Канцлер Германии пожаловался на нехватку женщин в бундестаге

Мерц: малое число женщин во фракциях бундестага стало проблемой
Piroschka van de Wouw/Reuters

В настоящее время во фракциях бундестага слишком мало женщин, что стало проблемой, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине. Его слова передает РИА Новости.

«К моей фракции это, к сожалению, относится в особенности. Мы стараемся решить эту проблему. Я стараюсь везде, где могу, мотивировать женщин идти в политику, выдвигаться на политические должности и брать на себя политические задачи», — сказал глава немецкого кабмина.

Мерц добавил, что нынешний состав коалиционного комитета был сформирован «по функциональному принципу, а не по признаку пола». При этом канцлер считает, что министр труда ФРГ Бербель Бас «проявляет большую активность», будучи единственной женщиной в этой группе.

До этого Мерц признал, что низкие рейтинги в опросах общественного мнения вызывают у него беспокойство. По словам канцлера, вместе со своей командой он постоянно анализирует, нужно ли улучшать подачу информации или пересматривать саму политику.

Ранее Дмитриев дал совет Мерцу для повышения его рекордно низкого рейтинга.

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